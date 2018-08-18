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مرتضى منصور: هادفع رواتب الموظفين من الطوب

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مرتبات

مرتضى منصور

رئيس الزمالك

فلوس

طالب المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بحل أزمة الزمالك المالية لأنه لن يسمح لممدوح عباس الرئيس الأسبق للنادي بسداد مستحقاتهم قائلاً: "نفسي أعرف أدفع فلوس مرتبات الموظفين منين؟.. من الطوب؟.

وتساءل "منصور" خلال المؤتمر المنعقد حاليا بمقر القلعة البيضاء: عن كيفية تدبير رواتب الموظفين بعد حجز ممدوح عباس على الأرصدة.

وأكد أنه لو سمح بسداد مستحقات ممدوح عباس على النادي سيُحَاسَب بتهمة إهدار المال العام، لأنها أموال النادي التي تسَدَّد منها مستحقات اللاعبين والموظفين.

وتساءل رئيس الزمالك: "نفسي أعرف ممدوح عباس ليه عند الزمالك 42 مليون جنيه ليه؟.. هو أصلًا عمل أي تجديدات في النادي؟ فبالتالي لو سددنا هذا المبلغ فسيكون الزمالك حصالة لممدوح عباس.. عاوز أعرف عمل إيه بالفلوس دي، عملت جنينة؟، ركبت حنفية؟ عملت إيه بالظبط، الأعضاء عاوزين يعرفوا إيه اللي عملته بالفلوس دي".

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