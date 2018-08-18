«أبوالغيط» ناعيًا «عنان»: مسيرته حافلة بالعطاء

18 أغسطس 2018 - 03:40 م

نعى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، كوفي عنان، السكرتير العام السابق للأمم المتحدة، والذي وافته المنية اليوم.

وأوضح أبو الغيط أن حياة عنان كانت حافلة بالعطاء والجهد المقدر في مجال العمل السياسي والدبلوماسي والإنساني، شهدت توليه العديد من المناصب المهمة، توجت بتوليه أعلى منصب دبلوماسي دولي خلال الفترة من 1997 إلى 2006.

وتقدم الأمين العام بخالص التعازي في هذا الإطار إلى أسرة الفقيد وإلى حكومة وشعب دولة غانا.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن الأمين العام وجه برقية عزاء في هذا الصدد إلى كل من أرملة الفقيد وحكومة غانا، مثمنًا عاليًا الالتزام الكبير الذي أظهره "عنان" في التعامل مع العديد من القضايا الدولية خلال توليه منصب السكرتير العام، خاصة تلك المتعلقة بالعالم النامي وبالتوصل إلى حلول للأزمات والنزاعات الدولية الكبيرة، وهو ما لمسه شخصيا إبان تواصله الشخصي الوثيق معه عندما عاصره خلال فترة عمل أبو الغيط كمندوب دائم لمصر لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، وأيضًا خلال الفترة اللاحقة التي شهدت تولي أبو الغيط منصب وزير الخارجية، مضيفًا أن هذا الالتزام استمر مع توليه منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة في سوريا مع بدايات الأزمة السورية، وأيضًا من خلال النشاطات المهمة التي اضطلعت بها "مؤسسة كوفي عنان".