أول رد من اتحاد الكرة على انسحاب الزمالك

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المصريون

الزمالك

رد مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، على تصريحات مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بإعلان الانسحاب من الدوري وتجميد النشاط الرياضي، بسبب الاتهامات الموجهة للمجلس بالاتجار في العملة، بأن مجلس إدارة الاتحاد لم يصله قرارًا رسميا بشأن انسحاب النادي الأبيض.

وعلق المصدر المسئول بالجبلاية في تصريحات صحفية: «اللوائح واضحة ويتم تنفيذها على الجميع بشأن الانسحاب من مسابقة الدوري الممتاز».

وأضاف: «أعتقد أن الأزمة ستنتهي بعد تدخل العقلاء وعقب حل الأزمات التي تواجه مجلس الزمالك خاصة وأن أول ارتباط قادم للفريق الأبيض سيكون بمواجهة النجوم 27 أغسطس الجاري وأعتقد سيتم حل الأزمة قبل موعد تلك المباراة».


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