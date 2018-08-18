«الزراعة» تنفي زيادة أسعار تذاكر حديقة الحيوان خلال العيد

18 أغسطس 2018 - 04:31 م

نفت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وجود أية زيادة في سعر تذكرة حديقة حيوان الجيزة خلال فترات الأعياد والأجازات الرسمية والرحلات ولطلبة المدارس.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن "محرز" قولها: إن سعر التذكرة 5 جنيهات طوال الأسبوع، مشيرة إلى أن هناك مقترحا لزيادة سعرها إلى 25 جنيها لمدة يوم واحد فقط في الأسبوع يتم تحديده فيما بعد من قبل لجنة مشكلة من الوزارة، على أن تظل طوال أيام الأسبوع بسعر 5 جنيهات.

وأضافت، أن الدولة خصصت 35 مليون جنيه لتطوير حدائق الحيوان على مستوى الجمهورية، كما أن العائد من زيادة التذكرة لمدة يوم واحد فقط سيتم إنفاقه على التطوير والتحديث المستمر في الحديقة.

وأوضحت نائب الوزير، أنه تم خلال الفترة الأخيرة إحداث تطوير كبير في حديقة الحيوان بجهود الوزارة وبعض المساعدات من بعض الجهات مثل نادي روتاري من خلال إنشاء مقاعد وتطوير دورات المياه وإقامة دورات مياه لذوى الاحتياجات الخاصة وزيادة عدد الحيوانات، مشيرة إلى أن عائد هذا اليوم سيتم تخصيصه بالكامل لتطوير الحديقة ورفع مستواها، مما يعود بالنفع على كل الزوار.