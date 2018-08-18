  • السبت 18 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر05:24 م
بحث متقدم
أردوغان

تعرف على شرط «أردوغان» للإفراج عن القس الأمريكي

بشار الأسد

دعوة إسرائيلية للتفاوض مع "الأسد"

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

وزير الداخلية لـ«السيسي»: نعاهدكم على الولاء

حديقة الحيوان (أرشيفية)

«الزراعة» تنفي زيادة أسعار تذاكر حديقة الحيوان خلال العيد

الرئيس السيسي

قرار جمهوري بإعفاءات ضريبية جديدة

اتحاد الكرة

أول رد من اتحاد الكرة على انسحاب الزمالك

أردوغان وترامب

«أردوغان» لأمريكا: أهلًا بالتحدي

أحمد أبوالغيط

«أبوالغيط» ناعيًا «عنان»: مسيرته حافلة بالعطاء

الشاب محمود سليمان صاحب واقعة التجمع الخامس

صورة مثيرة لأشهر متحرش في مصر مع فنانة شهيرة

اردوغان

مجموعة "علي بابا" طوق نجاة للاقتصاد التركي

«الزراعة» تنفي زيادة أسعار تذاكر حديقة الحيوان خلال العيد

آخر الأخبار

حديقة الحيوان (أرشيفية)
حديقة الحيوان (أرشيفية)

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

محرز : 35 مليون جنيه لتطوير الحدائق على مستوى المحافظات

#

نواب: هكذا يتم التحايل لزيادة مصروفات المدارس الخاصة

#

رفع سعر تذكرة حديقة الحيوان لـ"خمس" أضعاف

#

"الثقافة" ترفع أسعار تذاكر دخول المتاحف الفنية والقومية

وزارة الزراعة

عيد الاضحى

حديقة الحيوان

تذاكر

زيادة أسعار

نفت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وجود أية زيادة في سعر تذكرة حديقة حيوان الجيزة خلال فترات الأعياد والأجازات الرسمية والرحلات ولطلبة المدارس.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن "محرز" قولها: إن سعر التذكرة 5 جنيهات طوال الأسبوع، مشيرة إلى أن هناك مقترحا لزيادة سعرها إلى 25 جنيها لمدة يوم واحد فقط في الأسبوع يتم تحديده فيما بعد من قبل لجنة مشكلة من الوزارة، على أن تظل طوال أيام الأسبوع بسعر 5 جنيهات.

وأضافت، أن الدولة خصصت 35 مليون جنيه لتطوير حدائق الحيوان على مستوى الجمهورية، كما أن العائد من زيادة التذكرة لمدة يوم واحد فقط سيتم إنفاقه على التطوير والتحديث المستمر في الحديقة.

وأوضحت نائب الوزير، أنه تم خلال الفترة الأخيرة إحداث تطوير كبير في حديقة الحيوان بجهود الوزارة وبعض المساعدات من بعض الجهات مثل نادي روتاري من خلال إنشاء مقاعد وتطوير دورات المياه وإقامة دورات مياه لذوى الاحتياجات الخاصة وزيادة عدد الحيوانات، مشيرة إلى أن عائد هذا اليوم سيتم تخصيصه بالكامل لتطوير الحديقة ورفع مستواها، مما يعود بالنفع على كل الزوار.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

النخبة عندما تصبح نكبة ووبالا على وطنها

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

كيف لعبت الفروق الشخصية لصالح أردوغان ؟

فراج إسماعيل

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» مرتضى منصور:« أي حد حاول يؤذيني جاله سرطان»
» "بحلم أني بقتله برصاصة في دماغه"
» العقوبات التي تنتظر الزمالك بعد انسحابه من الدوري
» تأجيل محاكمة رئيس قسم التوقيع بمصلحة الدمغة والموازين
» معروف يوسف يجدد تعاقده مع الزمالك
» ضبط طن ونصف صدور دجاج وحمام غير صالحة للاستهلاك بسفاجا
» مرتضى منصور: هادفع رواتب الموظفين من الطوب
» لقاء "سري" بين برشلونة وسان جيرمان لإتمام صفقة
» "إليسا" مهاجمة لبنان: نعيش زمن "الحزن المهترئ"
» "صلاح" وراء رحيل "كلافان" عن ليفربول
» دراسة: المكرونة والبطاطس لا يؤثران على الوزن

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:40 م

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر