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العقوبات التي تنتظر الزمالك بعد انسحابه من الدوري

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الزمالك
الزمالك

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الدوري

المصريون

الزمالك

مرتضى

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، انسحاب القلعة البيضاء من مسابقة الدوري العام (2018-2019)، وتجميد النشاط الرياضي في النادي، وذلك حسبما أفاد في المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم السبت، بمقر القلعة البيضاء.

قرار رئيس نادي الزمالك بالانسحاب ليس الأول له، بل رقم 10 منذ توليه رئاسة الفارس الأبيض، لكنه لم ينسحب الزمالك رسميًا في أي مرة أعلن فيها انسحابه.

وتنص لائحة لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، على العقوبات التالية في حالة انسحاب الفريق من الدوري: إذا اعتبر فريق منسحبا ولم يستكمل المسابقة، توقع عليه غرامة مالية طبقا لفئات المسابقة التي يحددها مجلس الإدارة قبل بداية كل موسم.

في حالة انسحاب الزمالك رسميًا من الدوري سوف تطبق عليه عقوبات مغلظة من قبل اتحاد الكرة، وهي أن يحرم من المشاركة لمدة موسم واحد قادم، ثم يعود ويبدأ المشاركة من الدرجة الأخيرة للمسابقات، كما يتم إلغاء جميع نتائج الفريق في الدوري، كأنه لم يشارك في المباريات.


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