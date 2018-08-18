"خطاب" يكشف سر جديد عن ميلانيا ترامب

18 أغسطس 2018 - 04:51 م

كشفت خبيرة الخطوط شيليا كورتز، عن أن توقيع قرينة الرئيس الأمريكي، ميلانيا ترامب، يمكن أن يخبرنا بسر عن شخصيتها.

وقال موقع Indy100 إن باميلا أندرسون، الناشطة في مجال حقوق الإنسان، نشرت عبر حسابها على تويتر، صورة لخطاب تلقته من ميلانيا ترامب وحمل توقيعها، ما لفت نظر خبيرة الخطوط لتحلل مدلول هذا التوقيع وما يمكن أن يخبرنا به عن ميلانيا.

وقالت كورتز إن توقيع ميلانيا ترامب يشبه إلى حد كبير توقيع زوجها الرئيس، على الرغم من أن تشابه توقيع الأزواج غير شائع بصفة عامة، وهو ما يثير مزيدا من التساؤلات حول توقيع ميلانيا ترامب وزوجها.

وكشفت كورتز عن أن نمط توقيع ميلانيا وزوجها يمتاز ببروز الحرف الأول بشكل حاد ومبالغ فيه، كما أن هناك حروفا منخفضة بالطريقة ذاتها، وهذا النمط في التوقيع يدل على "حدة وسرعة الذكاء و استيعاب المعلومة" حسبما ذكرت كورتز".