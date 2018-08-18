  • السبت 18 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر05:26 م
بحث متقدم
أردوغان

تعرف على شرط «أردوغان» للإفراج عن القس الأمريكي

بشار الأسد

دعوة إسرائيلية للتفاوض مع "الأسد"

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

وزير الداخلية لـ«السيسي»: نعاهدكم على الولاء

حديقة الحيوان (أرشيفية)

«الزراعة» تنفي زيادة أسعار تذاكر حديقة الحيوان خلال العيد

الرئيس السيسي

قرار جمهوري بإعفاءات ضريبية جديدة

اتحاد الكرة

أول رد من اتحاد الكرة على انسحاب الزمالك

أردوغان وترامب

«أردوغان» لأمريكا: أهلًا بالتحدي

أحمد أبوالغيط

«أبوالغيط» ناعيًا «عنان»: مسيرته حافلة بالعطاء

الشاب محمود سليمان صاحب واقعة التجمع الخامس

صورة مثيرة لأشهر متحرش في مصر مع فنانة شهيرة

اردوغان

مجموعة "علي بابا" طوق نجاة للاقتصاد التركي

"خطاب" يكشف سر جديد عن ميلانيا ترامب

الصفحة الأخيرة

ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب

وكالات

أخبار متعلقة
#

ميلانيا تطلب الطلاق من ترامب

#

والدا «ميلانيا ترامب» يحصلان على الجنسية الأمريكية

#

ترامب يتراجع عن فصل أطفال المهاجرين عن أسرهم

#

تعليق ناري لـ"ميلانيا ترامب" على سياسة فصل أطفال المهاجرين

خطاب

توقيع

ميلانيا ترامب

كشفت خبيرة الخطوط شيليا كورتز، عن أن توقيع قرينة الرئيس الأمريكي، ميلانيا ترامب، يمكن أن يخبرنا بسر عن شخصيتها.

وقال موقع Indy100 إن باميلا أندرسون، الناشطة في مجال حقوق الإنسان، نشرت عبر حسابها على تويتر، صورة لخطاب تلقته من ميلانيا ترامب وحمل توقيعها، ما لفت نظر خبيرة الخطوط لتحلل مدلول هذا التوقيع وما يمكن أن يخبرنا به عن ميلانيا.

وقالت كورتز إن توقيع ميلانيا ترامب يشبه إلى حد كبير توقيع زوجها الرئيس، على الرغم من أن تشابه توقيع الأزواج غير شائع بصفة عامة، وهو ما يثير مزيدا من التساؤلات حول توقيع ميلانيا ترامب وزوجها.

وكشفت كورتز عن أن نمط توقيع ميلانيا وزوجها يمتاز ببروز الحرف الأول بشكل حاد ومبالغ فيه، كما أن هناك حروفا منخفضة بالطريقة ذاتها، وهذا النمط في التوقيع يدل على "حدة وسرعة الذكاء و استيعاب المعلومة" حسبما ذكرت كورتز".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

النخبة عندما تصبح نكبة ووبالا على وطنها

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

كيف لعبت الفروق الشخصية لصالح أردوغان ؟

فراج إسماعيل

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة يوفنتوس «رونالدو» وكييفو فيرونا
» مرتضى منصور:« أي حد حاول يؤذيني جاله سرطان»
» "بحلم أني بقتله برصاصة في دماغه"
» العقوبات التي تنتظر الزمالك بعد انسحابه من الدوري
» تأجيل محاكمة رئيس قسم التوقيع بمصلحة الدمغة والموازين
» معروف يوسف يجدد تعاقده مع الزمالك
» ضبط طن ونصف صدور دجاج وحمام غير صالحة للاستهلاك بسفاجا
» مرتضى منصور: هادفع رواتب الموظفين من الطوب
» لقاء "سري" بين برشلونة وسان جيرمان لإتمام صفقة
» "إليسا" مهاجمة لبنان: نعيش زمن "الحزن المهترئ"
» "صلاح" وراء رحيل "كلافان" عن ليفربول

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:40 م

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر