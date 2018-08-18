«مايا خليفة» تفجر مفاجأة عن ظهورها في الأفلام الإباحية

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مايا خليفة

خالد الشرقاوي

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مايا خليفة

أفلام البورنو

كشفت نجمة الإغراء الأمريكية صاحبة الأصول اللبنانية، مايا خليفة، عن تلقيها عرضًا ماليًا سخيًا من منتج أفلام إباحية، بهدف العودة لهذا المجال لكنها عبرت عن رفضها.

وقالت "خليفة"، على موقع "إنستجرام"، تلقيت رسالة من شخصية معروفة في صناعة أفلام الإباحية الأمريكية، للمشاركة في إنتاج جديد مقابل مبلغ سخي من المال، وكان ردي رفض العرض جملة وتفصيلًا.

وكتبت خليفة في الرسالة: حتى لو كنت أعيش في سلة قمامة موجودة خلف فرع لشركة ستاربكس وأموت من الجوع، كنت سأرفض العرض، مضيفة "لا ترسل إلى هذه الرسالة أبدا"، وقالت النجمة لمتابعيها: إن منتجي الأفلام الإباحية ما زالوا ينشرون مقاطع لها ويعوقون عليها جهود محو هذه الفترة من حياتها.

واستطردت: هؤلاء الأشخاص منقطعون عن الواقع؛ لقد أعربت في أكثر من مناسبة أنني لست بصدد العودة إلى صناعة الإباحة، وحتى أنني أبديت الندم والخجل والاستياء من هذه الفترة الماضية، لكن بعض الأشخاص يعتقدون أنني، مقابل مبلغ سخي من المال، سأراجع فكرة العودة إلى هذه الصناعة، لقد كانت غلطة ارتكبتها حين كان عمري 21 عاما دمرت حياتي، ولحسن الحظ استطعت التعافي واستمريت في حياتى، لا أنوي ارتكاب نفس الغلطة مرتين".

وأضافت خليفة التي تعمل اليوم محللة رياضية وعندها نحو 10 ملايين متابع على إنستجرام، أنها تنصح منتجي صناعة "البورنو" أن يرسلوا العروض للعمل في هذه الصناعة لبناتهن مقابل مبلغ سخي من المال.


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