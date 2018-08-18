» تأييد قرار إخلاء سبيل عضوي "وايت نايتس"

18 أغسطس 2018 - 05:29 م

قررت الدائرة 7 جنايات القاهرة رفض استئناف النيابة وتأييد قرار إخلاء سبيل كل من أدهم محمد ومختار إبراهيم، عضوي رابطة “ألتراس وايت نايتس”، بتدابير احترازية، على ذمة القضية 434 لسنة 2018 حصر نيابة أمن الدولة العليا، والمتهم فيها 18 عضوًا من الرابطة، والذين وجهت لهم النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وحيازة مفرقعات وسلاح أبيض.

وكانت نيابة أمن الدولة قد استأنفت على القرار الصادر من محكمة جنايات الجيزة بإخلاء سبيل المتهمين.