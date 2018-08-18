«رونالدو» يقود هجوم يوفنتوس أمام فيرونا

18 أغسطس 2018 - 05:30 م

أعلن الجهاز الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي بقيادة ماسيمليانو أليجري، تشكيل فريقه لمواجهة كييفو فيرونا، والمقرر إقامتها فى السادسة من مساء اليوم، السبت، على ملعب «مارك أنتونيو بينتجودي»، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

وشهد تشكيل يوفنتوس تواجد النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، للمرة الأولى فى المواجهات الرسمية مع السيدة العجوز عقب انضمامه إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من ريال مدريد الإسبانى مقابل 112 مليون يورو لمدة 4 سنوات.

وجاء تشكيل يوفنتوس الذى يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي المتوج به فى المواسم السبع الماضية، كالتالى..

تشيزني، كانسيلو، بونوتشي، كيليني، ساندرو، خضيرة، بيانيتش، كوادرادو، ديبالا، كوستا، كريستيانو رونالدو.