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شاهد.. «بوتين» يراقص وزيرة خارجية النمسا في حفل زفافها

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«بوتين» يراقص وزيرة خارجية النمسا في حفل زفافها
«بوتين» يراقص وزيرة خارجية النمسا في حفل زفافها

وكالات - خالد الشرقاوي

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تناقلت وسائل إعلام نمساوية اليوم السبت، صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يراقص وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل في حفل زفافها.

وانتشر فيديو يظهر الرئيس بوتين يرقص مع الوزيرة العروس، وبعد ذلك ودع العروسين بحرارة قبل أن يغادر حفل الزفاف.

وبعد فيينا توجه بوتين إلى العاصمة الألمانية برلين، حيث كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بانتظاره لإجراء محادثات سياسية.

وأعلن مجلس الوزراء الألماني قبل قدوم بوتين إلى ألمانيا، أن الجانبين الروسي والألماني سيناقشان الوضع في أوكرانيا، وسبل تسوية الأزمة السورية، كما سيتطرقان لمواضيع اقتصادية تخص البلدين.

ومن المنتظر أن يدلي الرئيس الروسي والمستشارة الألمانية بتصريحات أمام الصحفيين قبيل البدء بالمحادثات الثنائية.


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