فيديو.. عمارة يرد على السعداوي: لا علاقة للميراث بالجنس

18 أغسطس 2018 - 06:03 م

أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى مناظرة للدكتور محمد عمارة، الداعية الإسلامى مع الكاتبة نوال السعداوي، يتحدث فيه عن المواريث ولماذا خصص الله للذكر مثل حظ الأنثيين في الآية الكريمة.

وقال "عمارة"، إن طبيعة الميراث في الشريعة لا علاقة لها بالذكورة، بل لها فلسفة خاصة في الإسلام، ومعايير إيجابية تتمثل في أنه كلما كان الجيل الوارث صغيرًا، فإن النصيب الميراثي يكون له أكبر لأن الحياة أمامه، ما زالت طويلة.

وأوضح أن الإسلام راعي في عملية الميراث معيار القرابة، وليس الأمر متعلقًا بالذكورة، وضرب علي ذلك أمثلة عدة، منها أنه لو وجد في عملية الميراث بنتان ورجل فإن البنتين يكون لهما الثلثان والباقي للرجال، حتي لو كانوا أربعين شخصًا.

وأكد أنه يجب تحري الفهم ومعرفة فلسفة الميراث، لأن الكثير لا يراعي دقة مقاصد الشريعة، خاصة الإسلاميين في معرفة معايير الميراث، والتي لا ترتبط بعملية الذكورة أو الأنوثة.