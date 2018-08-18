حملة لضبط المتحرشين بالغردقة

18 أغسطس 2018 - 06:40 م

نظم قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة والطفل، بالبحر الأحمر، اليوم حملة مكبرة بمدينة الغردقة، تنفيذا لتعليمات اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن البحر الأحمر، بهدف إعادة الانضباط بشوارع المدينة السياحية.

وأسفرت الحملة التي قادها المقدم محمد عرام، رئيس قسم مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بمديرية أمن البحر الأحمر، عن ضبط 5 أشخاص يقومون بالتحرش اللفظي بمنطقتي ممشي شيري والممشى السياحي، كما تم ضبط 4 أشخاص بشارع "الشيراتون" من العاملين في "البازارات"، وذلك لاعتراض السائحين ومضايقتهم لتسويق البضائع والرحلات الترفيهية، حررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.