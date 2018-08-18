رسميًا.. الصين تعلن دعم تركيا ضد أمريكا

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وكالات - خالد الشرقاوي

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الصين

تركيا

الحرب الاقتصادية

أعربت الصين، اليوم السبت، عن دعمها لجهود تركيا في حماية أمنها القومي واستقرارها ونموها الاقتصادي والاجتماعي، في ظل الحرب الاقتصادية التي أعلنتها قوى دولية عليها.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، حسب بيان صادر عن خارجية بكين.

وأكد "يي" أن بلاده تتخذ موقفا مبدئيا فيما يتعلق بتطوير علاقات التعاون بين البلدين وإكسابها زخما.

وأضاف: "ندعم جهود تركيا في حماية أمنها القومي واستقرارها ونموها الاقتصادي والاجتماعي".

وأعرب عن اعتقاد بلاده بأن الشعب التركي بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، سيتغلب على الصعوبات المؤقتة ويحقق نموه بشكل مستقر.

وأبدى "يي" استعداد بلاده للدفاع عن الحقوق المشروعة لتركيا والبلدان النامية والاقتصادات الصاعدة.

بدوره، أطلع جاويش أوغلو نظيره الصيني على الوضع الراهن وموقف تركيا منه.

وأكد أن أنقرة ستتغلب على التحديات الحالية.

وأعرب جاويش أوغلو عن استعداد بلاده لتعزيز الحوار الاستراتيجي مع الصين.

وأضاف: "نأمل زيادة تعميق التعاون بين تركيا والصين على أساس المصالح المتبادلة، وسنشارك بشكل فعال أكثر بمبادرة الحزام والطريق (الصينية)".

وتشهد تركيا في الآونة الأخيرة حربا اقتصادية من جانب قوى دولية، في مقدمتها الولايات المتحدة، ما سبب تقلبات في سعر صرف الليرة، قبل أن تنحسر.


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