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بعد إغلاقها الجمعة..

الاحتلال يعيد فتح المسجد الأقصى

عرب وعالم

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

وكالات - خالد الشرقاوي

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إسرائيل

فلسطين

القدس

المسجد الأقصى

اغلاق

أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، فجر السبت، فتح أبواب المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، بعد إغلاقها مساء الجمعة، حسب شهود عيان للأناضول.

وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان مساء الجمعة، أن صلاة الفجر ستقام في الأقصى عقب إغلاقه لعدة ساعات "منعت خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي دخول المصلين إلى المسجد لأداء صلاتي المغرب والعشاء".

وأخلت الشرطة الإسرائيلية عند صلاة العشاء المواطنين بالقوة من أمام باب الأسباط، أحد أبواب "الأقصى"، واعتقلت 4 شبان فلسطينيين من محيطه، كما اعتدت على طواقم صحفية.

وجاء إغلاق المسجد الأقصى بعد إعلان الشرطة الإسرائيلية عصر الجمعة، أنها قتلت فلسطينيا من عرب إسرائيل (فلسطينيو الداخل) قرب المسجد الأقصى بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية الأبواب الرئيسية للمسجد الأقصى، والمنطقة التي أطلقت فيها النار على الشاب الفلسطيني.

كما ذكر الشهود أن الشرطة طردت عقب الحادث، عددًا كبيرًا من الفلسطينيين المتواجدين في أسواق البلدة القديمة، وأغلقت محالا تجارية قريبة من موقع الحادث.


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