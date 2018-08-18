» رئيس الزمالك يشكر ملك السعودية و«آل الشيخ»

18 أغسطس 2018 - 07:25 م

حرص مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك،على توجيه الشكر للمستشار تركى آل الشيخ، رئيس الشباب والرياضة السعودي، لدعمه للقلعة البيضاء ومساهمته في العديد من الصفقات خلال الموسم الحالي لتدعيم الفريق.

كما قدم شكر رئيس الزمالك التحية لجلالة الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان، معتبرًا أن العلاقة بين الشعبين المصري والسعودي قائمة على الحب وعلاقة أزلية.

من جانبه، أشاد تركي آل الشيخ، بالعلاقة التي تربطه بمجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، موضحًا أنها قائمة على الاحترام والتقدير المتبادل بين الجانبين.

وكتب تركى آل الشيخ عبر صفحته على موقع التوصل الاجتماعي: " لم أجد من ادارة نادى الزمالك الشقيق ورئيسه المستشار مرتضى منصور ، الا كل احترافية وعمل لما فيه مصلحة كرة القدم المصرية والعربية".