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الإمارات تتصدر قائمة الدول المستوردة للسلع الإيرانية

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وكالات - خالد الشرقاوي

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السلع الإيرانية

أكدت تقارير صحفية إيرانية أن صادرات البلاد من السلع غير النفطية، خلال فترة 21 مارس حتى 22 يوليو 2018، بلغت 15.45 مليار دولار، بنمو 14.7 بالمئة على أساس سنوي.

وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، أوضحت بيانات رسمية، أن الصين والإمارات والعراق وأفغانستان وكوريا الجنوبية بالترتيب، تصدرت قائمة الدول المستوردة للسلع الإيرانية خلال هذه الفترة.

وكانت صادرات السلع غير النفطية الإيرانية سجلت 13.471 مليار دولار في الفترة المناظرة 2017.

واستحوذت الصين على 19.7 بالمئة من إجمالي صادرات إيران السلعية بالشهور الأربعة المذكورة، حيث بلغت 3.046 مليار دولار.

وجاءت الإمارات ثانيا بنسبة 18.2 بالمئة، وبواقع 2.808 مليار دولار.

 وحل العراق ثالثا بنسبة 16.3 بالمئة وبـ 2.522 مليار دولار ورابعا أفغانستان بنسبة 7.2 بالمئة و 1.108 مليار دولار، وخامسا كوريا الجنوبية بـ 5.3 بالمئة وواقع 821 مليون دولار.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خروج بلاده من الاتفاق النووي في 8 مايو الماضي، حيث أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الأولى بعد 90 يوما والثانية بعد 180 يوما من إعلان خروجه من الاتفاق.

وقبل أيام بدأت أمريكا تطبيق الحزمة الأولى من إجراءات حظرها على إيران، فيما ستطبق الحزمة الثانية بعد نحو 90 يوما.


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