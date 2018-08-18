تحرك تركي أوروبي ضد الإجراءات الأمريكية

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وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، مع نظيره الفرنسي برونو لومير
وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، مع نظيره الفرنسي برونو لومير

خالد الشرقاوي

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أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، الاتفاق مع نظيره الفرنسي، برونو لومير، على تعزيز التعاون والتحرك سويًا، ضد الإجراءات الأمريكية الأخيرة، وذلك في اتصال هاتفي بينهما.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخزانة والمالية التركية، أنّ الوزيرين بحثا في اتصالهما، العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب العقوبات الأمريكية ضد تركيا.

وأكد البيان أنّ الوزيرين أكدا على التعاون والتحرك سويًا، ضد الإجراءات الأمريكية.

واتفق الوزيران على إجراء لقاء بينهما في 27 أغسطس الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأعرب الوزير التركي عن ترحيبه بموقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الداعم لتركيا.

تجدر الإشارة أنّ ماكرون أكد في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان أمس، على أهمية الاستقرار الاقتصادي لتركيا بالنسبة لبلاده.

والأربعاء الماضي، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن قوة الاقتصاد التركي مهمة بالنسبة لبلادها.

وخلال اتصال هاتفي جمعها بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اتفق الزعيمان على عقد لقاء يجمع وزير الخزانة والمالية التركي، مع وزيري الاقتصاد والمالية الألمانيين، خلال الأيام المقبلة.

وأكدا عزمهما على تعزيز علاقات التعاون بين تركيا وألمانيا، من خلال تبادل المباحثات والزيارات رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين.



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