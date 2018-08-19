  • الأحد 19 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر01:35 ص
بحث متقدم
بالفيديو.. المسلماني: الحكومة متواطئة مع تجار الآثار

"المسلماني" يكشف عن أغرب موقف لـ"بن لادن"

تحرش التجمع

رسالة نارية لصاحبة فيديو التحرش بالتجمع

خالد أبو بكر ووزير الأوقاف

"أبو بكر" يفتح النار مجددا على وزير الأوقاف

«مستشفى بنها الجامعي».. الداخل مفقود والخارج مولود

بالصور.. «مستشفى بنها الجامعي».. الداخل مفقود والخارج مولود

أحزاب مصرية

هكذا رد رؤساء أحزاب على دعوات شطبها

فيس وتويتر

قانون تشديد الرقابة على الإنترنت يعزز المخاوف تجاه حرية الرأي

الملك سلمان

هدية من الملك سلمان لحجاج البيت الحرام

وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، مع نظيره الفرنسي برونو لومير

تحرك تركي أوروبي ضد الإجراءات الأمريكية

تأهيل المعتقلين بعد العفو

شروط العفو الرئاسي.. «مش كل مرة تسلم الجرة»

موقف سيارات

من يحمي المسافرين من جشع السائقين في الأعياد؟

بالفيديو..

رسالة نارية لصاحبة فيديو التحرش بالتجمع

آخر الأخبار

تحرش التجمع
تحرش التجمع

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

شاهد .. أول شيء طلبته فتاة التجمع الخامس من المتحرش بها

#

شاهد.. تصريحات صادمة لبطل فيديو "تحرش التجمع"

#

موقف صادم من أسرة صاحبة فيديو التحرش بالتجمع الخامس

#

أول مداخلة للمتحرش بفتاة التجمع الخامس: هكذا وبخه المذيع

أكدت منة جبران، صاحبة فيديو التحرش بالتجمع الخامس، إنه «منذ نشر الفيديو وأهلي يرفضون خروجى من المنزل، وخائفون عليا، بالرغم من أنني الضحية ولست المتهم، وأقسم بالله العظيم أنا بشتغل فترتين، ودفعت سمعتي ثمن نشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنا أتظلمت».
وأوضحت "جبران"، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» تقديم الإعلامي سيد علي، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»: «أقسم بالله أعيش في حالة رعب أثناء سيري في الشارع، ودائما أكون حريصة أثناء ذلك، ولا أحد يتخيل نظرات الشباب للفتاة، وأنا حاسة إنني اتظلمت من المجتمع، وأطالب الدولة بسن قانون يواجه التحرش اللفظي».
وتابعت: «أنا حزينة جدا بسبب حجم السباب والشتائم التي تعرضت لها أسرتي، وخاصة والدتي التي قامت بتربيتي أنا وأخوتي بعد وفاة والدي».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

النخبة عندما تصبح نكبة ووبالا على وطنها

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» "البرغوث" يسجل الهدف رقم 6000 في تاريخ برشلونة
» حقيقة زيادة أسعار التذاكر خلال أيام العيد
» شاهد.. حفل زفاف نجلة حسين فهمي وطارق جميل
» شاهد.. ماذا فعل "بوتين" مع وزيرة الخارجية النمساوية
» غلق البارات والملاهي الليلية خلال وقفة عرفات
» رسميًا.. الصين تعلن دعم تركيا ضد أمريكا
» نواب يهددون: «الاستقالة والاعتصام»: «لكن فعل ما فيش»
» «ميدو»: «صلاح» مخيف جدًا.. وهذا موقفه من الرحيل عن ليفربول
» 2 مليون حاج يصلون مكة لأداء مناسك الحج
» مصر تتسلم المتهم بخطف الطائرة من قبرص
» تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:59 ص

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»