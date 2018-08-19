رسالة نارية لصاحبة فيديو التحرش بالتجمع

19 أغسطس 2018 - 12:22 ص

أكدت منة جبران، صاحبة فيديو التحرش بالتجمع الخامس، إنه «منذ نشر الفيديو وأهلي يرفضون خروجى من المنزل، وخائفون عليا، بالرغم من أنني الضحية ولست المتهم، وأقسم بالله العظيم أنا بشتغل فترتين، ودفعت سمعتي ثمن نشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنا أتظلمت».



وأوضحت "جبران"، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» تقديم الإعلامي سيد علي، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»: «أقسم بالله أعيش في حالة رعب أثناء سيري في الشارع، ودائما أكون حريصة أثناء ذلك، ولا أحد يتخيل نظرات الشباب للفتاة، وأنا حاسة إنني اتظلمت من المجتمع، وأطالب الدولة بسن قانون يواجه التحرش اللفظي».

