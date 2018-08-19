» "البرغوث" يسجل الهدف رقم 6000 في تاريخ برشلونة

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، الهدف رقم 6000 في تاريخ النادي الكتالوني في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا».



ونجح ميسي، في تسجيل الهدف الـ 6000 لبرشلونة، في شباك فريق ديبورتيفو ألافيس، وذلك خلال المباراة التي تجمع الفريقين مساء السبت، على ملعب «كامب نو»، في الجولة الأولى للدوري الإسباني في موسم 2018-2019.

ونجح ميسي، في تسجيل الهدف الـ 6000 لبرشلونة، في شباك فريق ديبورتيفو ألافيس، وذلك خلال المباراة التي تجمع الفريقين مساء السبت، على ملعب «كامب نو»، في الجولة الأولى للدوري الإسباني في موسم 2018-2019.