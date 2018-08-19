برشلونة يفوز على ألافيس بثلاثية نظيفة

19 أغسطس 2018 - 01:52 ص

افتتح نادي برشلونة موسمه الجديد في الدوري الإسباني بالفوز على فريق ديبورتيفو ألافيس بثلاثة نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما، مساء السبت، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الأولى.



سجل أهداف البارسا كل من ليونيل ميسي بواقع هدفين في الدقيقتين 64 و92، والبرازيلي فيليب كوتينهيو في الدقيقة 83.