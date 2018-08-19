» الكشف عن تفاصيل جديدة بواقعة التحرش بفتاة التجمع

أكد المهندس محمود سليمان، صاحب واقعة التحرش بفتاة التجمع، أنه لم يتحرش بمنة جبران الشهيرة بفتاة التجمع مثلما يُقال، والقول بأنه تعقبها لمدة تصل لساعة إلا ربع أمر غير صحيح.



وأضاف "سليمان"، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء السبت: "أنا كنت بغير زيت عربتي، ولما خرجت من محطة البنزين وجدت بعض الشباب بيعاكسها"، لافتًا إلى أنه عرض على الفتاة أن تجالسه لشرب القهوة حتى لا تتعرض لأي معاكسات جديدة، وعندما أخبرته بأنها تضايقت من عرضه قدم لها الإعتذر،

وتابع "سليمان": "مفيش حد من اللي ماشي مكنش مش بيعاكسها، إيه اللي أنا عملته خطأ".