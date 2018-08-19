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"التعليم" تكشف أسباب تأجيل بدء الدراسة لـ 22 سبتمبر

الحياة السياسية

أحمد خيرى
أحمد خيرى

المصريون ـ متابعات

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تأجيل الدراسة بصفي أولى ابتدائي ورياض الأطفال

كشف أحمد خيري المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أسباب تأجيل الدراسة للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال لـ22 سبتمبر.
وقال "خيري" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت إن المركز الأعلى للتعليم قبل الجامعي أوصى بتعديل الدراسة، مشيرًا إلى أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم تلقى مجموعة من طلبات أولياء الأمور بلم شمل الأسرة المصرية وتوحيد ميعاد بدء العام الدراسي الجديد.
ولفت إلى أن المنظومة الجديدة للتعليم سيلتحق بها 2.5 مليون طفل، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء من إعداد الكتب الدراسية، وتدريب معلمي الأطفال على النظام الجديد قريبًا.
ونوه إلى أن الوزارة عكفت على حل مشكلة كثافة الفصول، مشيرًا إلى أن الكثافات لا تتواجد سوى في 4 محافظات وهم: "القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية"، حيث تصل الأعداد إلى 80 طالبًا.

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