متحدث "الوزراء" لـ المواطنين: استمتعوا بإجازة العيد.. ولكن

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المصريون ـ متابعات

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أكد السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك مسارين للاستعداد لعيد الأضحى، من خلال توفير كميات من اللحوم للمواطنين، بالإضافة إلى الاطمئنان على الحالة الأمنية.
وأوضح "سلطان"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي هاني عبدالرحيم ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن هناك غرفة عمليات بمجلس الوزراء لمتابعة الوضع مع كل المحافظات، للتدخل الفوري حال وجود أي طارىء.
ووجه رسالة إلى المواطنين، "استمتعوا بإجازة العيد"، مناشدًا إياهم بالالتزام بالضوابط حتى تكون إجازة سعيدة، والإبلاغ فور تعرضهم لأي مشكلة.

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