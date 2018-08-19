اكتشاف أقدم قطعة "جبن" في التاريخ بمقبرة فرعونية

19 أغسطس 2018 - 03:23 ص

كشف فريق بحثي عن أقدم قطعة جبن في التاريخ، يعود عمرها لما قبل 3200 عام، كان قد عُثر عليها داخل إحدى المقابر الفرعونية، قبل 8 سنوات.



وفي عام 2010، أعلنت مصر، اكتشاف مقبرة ضخمة لقائد الجيش والكاتب الملكي "بتاح مس" (1320‏: 1200‏ ق‏.‏م‏)،‏ بمنطقة آثار سقارة‏ (جنوب غرب القاهرة‏)‏‏.‏



وآنذاك، عثر بداخل المقبرة، على عدد من الجرار المكسورة، وجد بها مادة بيضاء غامضة تطلبت إجراء دراسات وبحوث لكشف مكوناتها.



وقال إنريكو غريكو، الباحث بجامعة كاتانيا الإيطالية، الذي عمل مع باحثين من جامعة القاهرة لتحديد هوية المادة، إن "المادة من المحتمل أن تكون أقدم بقايا أثرية صلبة من الجبن عثر عليها حتى اليوم".



وأوضح غريكو، وفق تقارير صحفية محلية وغربية، السبت، أن "علماء الآثار رجحوا في البداية أن تكون المادة البيضاء عبارة عن غذاء، بالنظر إلى طريقة حفظها ووضعها داخل القبر".



ولم يصدر عن السلطات المصرية بيان بشأن الأمر حتى الساعة 18.25 ت.غ.

