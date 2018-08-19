"أنت مش عارفني؟" تقتل العريس المتزوج حديثًا

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عريس بشتيل
عريس بشتيل

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عريس بشتيل

أقدم تاجر ونجله على قتل شاب متزوج حديثًا بأحد العقارات بمنطقة بشتيل بأوسيم الجيزة بسبب خلاف بينهما .

ودلت التحريات أن استورجي سيارات اسمه محمد حسان يبلغ 23 سنة و متزوج حديثًا ، كان متوجهًا إلى العقار محل الجريمة ، الذي تقطن فيه والدة زوجته من أجل زيارتها ، وأثناء صعوده وجد المتهم الأول "أشرف هاشم" يستوقفه ويسأله: "طالع لمين؟" .. فقال له: "أنت مش عارفني؟".

وإثر ذلك تطورت المشادة بين الطرفين وتدخل والد المتهم الأول المدعو "هاشم" - تاجر - واعتدى على القتيل مع نجله إلى أن أطلق أحدهما عيارًا ناريًا استقر في جسد القتيل فأنهى حياته .

وتمكنت مأمورية بقيادة العميد مجدي عزيز، مأمور قسم أوسيم، والرائد أحمد ربيع، رئيس المباحث، من ضبط المتهمين، واستجواب 3 من أسرتهم، خاصة بعد إشعال أسرة الضحية النار في سيارة ودراجتين ناريتين ملكهم بدافع الانتقام.

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