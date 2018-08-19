ارتفاع أسعار الدولار في البنوك والسوق السوداء

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ارتفاع سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء

الدولار

السوق السوداء

البنوك

الجنيه

بنك مصر

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 19 أغسطس.

وسجل في بنك القاهرة 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 17.86 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجلت 17.84 جنيه للشراء، و17.94 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 17.86 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع، بينما سجل سعر العملة الخضراء في بنكي مصر والأهلي 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وتشهد السوق السوداء استقرارًا فى أسعار الدولار، نتيجة السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي بإتاحة حرية بيع وشراء الدولار فى البنوك من خلال قرار تحرير سعر الصرف.

وقبل تحرير سعر صرف الجنيه، تراجع إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم أو استقبال حوالاتهم المالية بالعملات الأجنبية، بسبب فارق أسعار الصرف بين القنوات الرسمية والسوق الموازية "السوداء"، وهو ما تغير بعد تعويم الجنيه في نوفمبر.

ويتوقع محللون أن يشهد الـدولار موجة جديدة من التراجع خلال الأسابيع المقبلة في ظل تراجع الطلب على العملة وارتفاع تدفقات العملات الصعبة على البنوك.


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