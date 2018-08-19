» تعرف علي حالة الطقس

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الأحد 19 أغسطس.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس معتدل علي السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.

الصغرى العظمى

القاهرة 25 35     

 

وسط الدلتا 24 34 

 

الإسكندرية 26 32

 

بلطيم 25 33       

 

مطروح 26 33    

 

السلوم 24 33      

 

سيوة 25 36       

 

بورسعيد 27 31   

 

دمياط 26 31      

 

العريش 23 33    

 

رفح 23 33        

 

الإسماعيلية 23 34

 

السويس 25 34    

 

رأس سدر 24 33  

 

نخل 18 34        

 

نويبع 27 35       

 

طابا 26 33        

 

كاترين 20 33     

 

الطور 26 32      

 

شرم الشيخ 29 36 

 

الغردقة 27 35     

 

مرسى علم 29 34 

 

الفيوم 24 35       

 

بنى سويف 24 35

 

المنيا 24 35       

 

أسيوط 23 36     

 

سوهاج 25 37     

 

قنا 26 38

 

الأقصر 27 40    

 

أسوان 28 41      

 

أبوسمبل 27 40   

 

الوادي الجديد 27 40         

 

شلاتين 28 36     

 

أبو رماد 29 35   

 

راس حدربة 29 33

 

حلايب 30 34     


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