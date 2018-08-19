  • الأحد 19 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر10:57 ص
بحث متقدم
شاهد.. بوادر انقلاب علي "بشار"

شاهد.. بوادر انقلاب علي "بشار"

نافعة

خلافات "الاستخبارات الإسرائيلية" وراء كشف جاسوس مصرى

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بـ"عيد الأضحى"

البنك المركزي

بالأرقام.. القطاع المصرفى يحقق ربحًا خياليًا

محمد صلاح

أسباب رفض "صلاح" الرحيل لـ"برشلونة" و"الريال"

هذا ما طلبه "عنان" من "نجيب محفوظ"

هذا ما طلبه "عنان" من "نجيب محفوظ"

لمياء فهمي

جملة قالتها متصلة أبكت إعلامية على الهواء

الانشقاقات تضرب المجلس الثوري في الخارج‎

الانشقاقات تضرب المجلس الثوري في الخارج‎

مارادونا وميسي

مارادونا: هذه شهادتى عن ميسى

الدولار يسجل 12.80 جنيه

ارتفاع أسعار الدولار في البنوك والسوق السوداء

تطورات هائلة في واقعة اغتصاب أطفال سوريا

عرب وعالم

اغتصاب طفلة
ارشيفية

وكالات- محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

أغرب تعليق من طفل التهريب على "وعود ساويرس"

#

ضبط جميع المتهمين في حادث «أطفال المريوطية»

#

تضع 6 توائم بعد محاولات دامت 10 سنوات

#

"والي" توجه فريق التدخل السريع للتحقيق فى واقعة أيتام "الرشاد"

النهار

لمياء فهمي

متصذلة

قام وزير عدل النظام السوري، بالسفر مباشرة، من محافظة دمشق، إلى محافظة طرطوس للتحقق من واقعة الفيديو الذي ظهر فيه أحد الآباء شاكيا إطلاق سراح مغتصب الأطفال في سوريا، ولمتابعة مجريات القضية التي هزت أنصار النظام السوري.

وأصدرت وزارة عدل النظام، السبت، بياناً قالت فيه إنه لم يتسن لها التحقق مما أورده الأب في الفيديو الذي شهد انتشاراً واسعاً، مؤكدة أنه لم يتسن لها التحقق من مضمون ما قاله، وأن التقرير الطبي المقدم لم "يشعِر بوجود اعتداء جنسي"، على حد ما ورد في البيان.

وبناء على ما تسبب به، الفيديو، بعد انتشاره الواسع، وموجة الغضب الكبيرة التي ضربت أنصار النظام السوري، ذكر بيان وزارة عدل النظام، أن وزير العدل توجّه قاصداً محافظة طرطوس، مكان واقعة الاعتداء الجنسي، يرافقه رئيس دائرة التفتيش القضائي، للتحقق من صحة الموضوع، وتحديد المسؤولية على أرض الواقع. حسب ما ورد في بيان وزارة عدل النظام السوري.

وأصدر هشام الشعار، وزير عدل النظام، فور وصوله إلى طرطوس، مذكرة قضائية بإعادة إلقاء القبض على المتهم بالاغتصاب، المدعو "زين العابدين"، ملمحاً إلى أن القاضي الذي أطلق سراحه، قد يكون "أخطأ أو لم يخطئ" بحسب تصريح متلفز، أقر فيه أن نص الدعوى التي سبق وحقق فيها القضاء، تضمّنت تصريح إحدى الأمهات، بأن المتهم بالاغتصاب قد اغتصب ابنها، إلا أنها لم تتقدم بشكوى رسمية، حفاظاً على سمعة ابنها، على حد قوله.

وانتشر فيديو، لأحد أنصار النظام السوري من قرية "كرتو" التابعة لمحافظة طرطوس، التقطه لنفسه ليبث شكواه على فضاء شبكات التواصل الاجتماعي، قال فيه إن ابنه تعرّض لمحاولة اغتصاب من قبل شخص يدعى "زين العابدين"، مؤكداً أن المتهم أقر بجريمته وأقرّ بجرائم اغتصاب أخرى بلغت 14 اغتصاباً، على حد قوله الذي أضاف فيه أن المتّهم اعترف "بما هو أفظع".

وقال الوالد الظاهر في الفيديو، إن القاضي أطلق سراح المتهم، بعد 17 يوماً قضاها في السجن، على الرغم من اعترافه بجريمته وجرائم أخرى.

وذكر موقع "دمشق الآن" القريب من النظام السوري، أن القاضي أطلق سراح مغتصب الأطفال، لقاء رشوة بلغت 4 ملايين ليرة سورية.

وهاجم الوالد الذي لم يستطع مقاومة البكاء فانتحب في شكل مؤثر، قضاء الأسد، قائلاً: "القضاء في سوريا مخزٍ جداً جداً".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

النخبة عندما تصبح نكبة ووبالا على وطنها

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» العثور على أقدم قطعة جبن ترجع لـ 3200 عام
» أنجلينا جولى ناعية عنان: رجل دولة بارز ونزيه
» إذا وجدتى هذه الأشياء اعرفي أنك مصابة بسرطان الرحم
» يوم التروية.. لماذا سمى بهذا الاسم؟
» تطورات هائلة في واقعة اغتصاب أطفال سوريا
» 16 ممرضة حامل في الرعاية المركزية بمستشفى أمريكية
» تعرف علي حالة الطقس
» رواية غريبة لمقرب من زعيم داعش: البغدادي بدا هزيلًا جدًا
» نجل مؤسس حزب الله: الحزب يعذب الناس بمعتقلات سرية
» اكتشاف أول دليل منطقي على وجود "كائنات فضائية"
» ريال مدريد يستغل أزمة "سان جيرمان" ويقترب من ضم "نيمار"

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»