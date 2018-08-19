» تطورات هائلة في واقعة اغتصاب أطفال سوريا

19 أغسطس 2018 - 09:28 ص

قام وزير عدل النظام السوري، بالسفر مباشرة، من محافظة دمشق، إلى محافظة طرطوس للتحقق من واقعة الفيديو الذي ظهر فيه أحد الآباء شاكيا إطلاق سراح مغتصب الأطفال في سوريا، ولمتابعة مجريات القضية التي هزت أنصار النظام السوري.

وأصدرت وزارة عدل النظام، السبت، بياناً قالت فيه إنه لم يتسن لها التحقق مما أورده الأب في الفيديو الذي شهد انتشاراً واسعاً، مؤكدة أنه لم يتسن لها التحقق من مضمون ما قاله، وأن التقرير الطبي المقدم لم "يشعِر بوجود اعتداء جنسي"، على حد ما ورد في البيان.

وبناء على ما تسبب به، الفيديو، بعد انتشاره الواسع، وموجة الغضب الكبيرة التي ضربت أنصار النظام السوري، ذكر بيان وزارة عدل النظام، أن وزير العدل توجّه قاصداً محافظة طرطوس، مكان واقعة الاعتداء الجنسي، يرافقه رئيس دائرة التفتيش القضائي، للتحقق من صحة الموضوع، وتحديد المسؤولية على أرض الواقع. حسب ما ورد في بيان وزارة عدل النظام السوري.

وأصدر هشام الشعار، وزير عدل النظام، فور وصوله إلى طرطوس، مذكرة قضائية بإعادة إلقاء القبض على المتهم بالاغتصاب، المدعو "زين العابدين"، ملمحاً إلى أن القاضي الذي أطلق سراحه، قد يكون "أخطأ أو لم يخطئ" بحسب تصريح متلفز، أقر فيه أن نص الدعوى التي سبق وحقق فيها القضاء، تضمّنت تصريح إحدى الأمهات، بأن المتهم بالاغتصاب قد اغتصب ابنها، إلا أنها لم تتقدم بشكوى رسمية، حفاظاً على سمعة ابنها، على حد قوله.

وانتشر فيديو، لأحد أنصار النظام السوري من قرية "كرتو" التابعة لمحافظة طرطوس، التقطه لنفسه ليبث شكواه على فضاء شبكات التواصل الاجتماعي، قال فيه إن ابنه تعرّض لمحاولة اغتصاب من قبل شخص يدعى "زين العابدين"، مؤكداً أن المتهم أقر بجريمته وأقرّ بجرائم اغتصاب أخرى بلغت 14 اغتصاباً، على حد قوله الذي أضاف فيه أن المتّهم اعترف "بما هو أفظع".

وقال الوالد الظاهر في الفيديو، إن القاضي أطلق سراح المتهم، بعد 17 يوماً قضاها في السجن، على الرغم من اعترافه بجريمته وجرائم أخرى.

وذكر موقع "دمشق الآن" القريب من النظام السوري، أن القاضي أطلق سراح مغتصب الأطفال، لقاء رشوة بلغت 4 ملايين ليرة سورية.

وهاجم الوالد الذي لم يستطع مقاومة البكاء فانتحب في شكل مؤثر، قضاء الأسد، قائلاً: "القضاء في سوريا مخزٍ جداً جداً".