جملة قالتها متصلة أبكت إعلامية على الهواء

19 أغسطس 2018 - 09:34 ص

بكت الإعلامية لمياء فهمي على الهواء بعد تلقيها استغاثة عجوز تبلغ من العمر 66 عامًا من أولادها لاستيلائهم على أرضها وطردها في الشارع.

وقالت السيدة وتدعى "أم أحمد" من محافظة قنا، في مداخلة هاتفية ببرنامج "بكرة أحلى" المذاع على فضائية "النهار": "ولادى اغتصبوا أرضى ومنزلى ورمونى في الشارع بعد أن ربيتهم ورفضت الزواج بعد زواج والدهم من أخرى وتطليقي، ومع ذلك استولوا على أرضي وطردوني من المنزل".

وأضافت: "ابنى هددنى بالقتل ووضع مسدسه في وجهى، أولادى بهدلونى وطردونى في الشارع وأعيش في غرفة واحدة بعد إلقاء أبنائى فرشى في الشارع"

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