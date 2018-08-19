السكة الحديد: إلغاء إجازة قيادات التشغيل بالهيئة خلال العيد

19 أغسطس 2018 - 09:35 ص

أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، أنه يتابع على مدار الساعة حركة سير القطارات مع المركز الرئيسي للتحكم، موجهًا القيادات وطواقم التشغيل بمتابعة العمل على مدار الساعة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف رسلان فى بيان له بعد جولته المسائية بمكاتب وشبابيك حجز التذاكر، أنه يوجد مقاعد وأماكن شاغرة يتم الإعلان عنها من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطة على بعض قطارات الوجه القبلي، وذلك نتيجة الدفع بالقطارات الإضافية وتكثيف الرقابة على شبابيك الحجز وداخل صالات الحجز بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، لافتا إلى إلغاء الإجازات لطواقم التشغيل والقيادات خلال العيد.

وأوضح، أن الهيئة قامت هذا العام بالاستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة بها نظرا لحجم الركاب خلال فترة إجازة عيد الأضحى خاصة بخطوط الوجه القبلي؛ بهدف توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين على خطوط السكك الحديدية ومواجهة زحام الركاب خلال عطلة العيد.