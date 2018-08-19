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تعرف على الأطعمة الموصى بها للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل

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يعد مرض التهاب المفاصل من أصعب الأمراض التي تصيب الإنسان لشدة الآلام التي يعاني منها مثل ألم المرفقين وبين الكتفين والمعصمين، ويسمى أحيانًا مرض المفاصل التنكسية، ويخضع المصابون به لعلاج طبي.

لذلك يوصي الأطباء المصابين بأمراض معينة أتباع نظام غذائي خاص، وكذلك الأمر مع التهاب المفاصل، حيث أشار موقع "ستيب تو هيلث" الأمريكي في تقرير له إلى عناصر غذائية يجب أن يتناولها المصاب بمرض التهاب المفاصل، وأطعمة أخرى يجب تجنبها.

وأوصت بعض التقارير  بأنه قد يكون من الصعب اتباع نظام غذائي خاص، إلا أنهم يوصون بتجربتها، مع أخذ نصيحة واستشارة الطبيب، وهذه هي العناصر الغذائية التي يجب تناولها إضافة للتي يجب تجنبها بحسب ما ذكر الموقع:

-السلمون

قال التقرير إن سمك السلمون هو أول الأطعمة التي يجب أن تكون في النظام الغذائي للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل، وذلك لأنه غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي لها تأثير مضاد للالتهابات.

ويُنصح بتناول حصتين من سمك السلمون في الأسبوع للاستفادة القصوى من فوائده، وإذا كان أكثر من قدرتك المادية، يمكنك أن تستبدل به سمك التونة أو السردين.

-الصويا والبقوليات

إذا اخترت نمط حياة نباتية، فقد لا تكون الأسماك خيارًا لك، في هذه الحالة حاول تناول فول الصويا ومشتقاته، فهو غذاء كامل جدا؛ لأنه منخفض الدهون وعالي الألياف والبروتين، ولهذا يتحكم في الالتهاب، ويحسن صحتك بشكل عام.

بالنظر إلى أنه مكون متعدد الجوانب، يمكنك تناوله في أي وجبة من اليوم. تحتاج فقط إلى تعلم دمجها مع المكونات الأخرى.

-زيوت نباتية ذات نوعية جيدة

نعلم جميعا بأن زيت الزيتون البكر يحتوي على دهون صحية للقلب ومكافحة الالتهاب، ولكن هي ليست الوحيدة التي تكون فعالة، فغالبية الزيوت النباتية لها الخصائص ذاتها، كما أنها توفر فوائد المكسرات أو البذور التي يتم الحصول عليها منها.

اثنان من البدائل الجيدة لزيت الزيتون هي زيت بذور الأفوكادو وزيت عباد الشمس، كلاهما يحتوي على أوميغا 3 أكثر من زيت الزيتون، ويعطي أطباقك نكهة جديدة.

-تجنب هذه الأطعمة

الأطعمة المقلية والمعالجة

أكد التقرير على أن الحد من استهلاك الأطعمة المقلية هو أمر أساسي في النظام الغذائي للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل، وذلك لأنها تزيد من الالتهاب.

واقترح اختيار الأطعمة التي تم طهيها على البخار أو المشوية أو المغلية أو المخبوزة بالفرن.

وإذا وجدت أنه من الصعب جدًا إجراء هذه التغييرات، فابحث عن خبير تغذية يمكنه تصميم خطة غذائية مخصصة لك.

-منتجات الألبان

تجنب منتجات الألبان قدر الإمكان، فهذه المجموعة من الأطعمة يمكن أن تسبب تهيجا والتهابا حول المفاصل.

ومع ذلك، لا يحدث ذلك في جميع الحالات؛ لذا يجب الانتباه إلى ما إذا كانت هذه مشكلة لك أم لا، والأفضل استشارة الطبيب للتأكد من ذلك، إذا كنت بحاجة إلى تجنب منتجات الألبان، فتذكر أن تضيف بروتينًا على شكل لحم أو أطعمة أخرى غنية بالبروتين.

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