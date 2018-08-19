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16 ممرضة حامل في الرعاية المركزية بمستشفى أمريكية

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الممرضات
الممرضات

وكالات- الدويني فولي

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أصبح ظهور الممرضات الحوامل  الظاهرة الأكثر انتشارا في مستشفى مدينة ميسا بولاية أريزونا الأمريكية، حيث يتوقع أن تلد 16 ممرضة في المستشفى في آن واحد.

وتقول الممرضات إن الحوامل الـ 16 يشكلن 10 في المائة من طقم الممرضات في وحدة الرعاية المركزة بالمستشفى، كما بدأ نزلاء المستشفى من المرضى في ملاحظة ارتفاع معدل الحمل بين طاقم التمريض.

وفي مؤتمر صحفي، قالت الممرضات مازحات إنه لابد من وجود سبب ما لحملهن أو ربما كانت هناك خطة مشتركة لقضاء عطلة عيد الميلاد.

ويتوقع أن تلد أول ممرضة في سبتمبر فيما يتوقع أن تضع الأخيرة مولودها في يناير.

وقالت روشيل شيرمان، التي لا يفصلها عن الولادة سوى شهر واحد: "لا أعتقد بأننا لاحظنا عدد النساء الحوامل حتى بدأنا في إنشاء صفحة على فيسبوك".

وأضافت أن "الأمر يبدو وكأنه اتفاق بيننا يجرى الآن".

وأعربت زميلتها جولين غارو عن شكرها للزملاء الذين بادروا بالقيام بالواجبات التي لا يمكن للممرضات الحوامل القيام بها، مثل التعامل مع المصابين بالأمراض المعدية، السل وفيروس الحزام الناري الجلدي، أو الذين يتلقون علاجا للسرطان.

وستنظم الممرضات الـ 16 الحوامل حفلا جماعيا للترحيب بالأطفال الأسبوع المقبل، وذلك قبل بداية إجازة الوضع الممتدة لنحو 12 أسبوعا.


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