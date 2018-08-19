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سفير اليابان المنتهية ولايته: مصر شهدت تقدمًا ضخمًا

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سفير اليابان
سفير اليابان

وكالات : حنان حمدتو

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مصر

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المتحف المصري الكبير

االيابان

قال تاكيهيرو كاجاوا سفير اليابان لدى مصر والمنتهية ولايته، إنه لن ينسى السنوات الأربعة التى قضاها فى مهامه الرسمية سفيرا لدى مصر وأنه سيظل معتزا بها طوال حياته لا سيما أن هذه الفترة شهدت تغييرات ضخمة وتقدما فى مصر، بالاضافة إلى التعاون الثنائى المشترك بين مصر واليابان.

وأضاف كاجاوا  خلال تصريحات صحفية له خاصة بمغادرته مصر غدًا الاثنين أن العلاقات بين اليابان ومصر لم تكن فى يوم من الأيام أفضل مما هى عليه الآن، إذ يشمل هذا التطور المشروعات البارزة ومن بينها المتحف المصرى الكبير والمدارس اليابانية النموذجية والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا".

وأكد السفير كاجاوا ثقته فى أن مصر سوف تستمر فى الازدهار فى كل المجالات برغم كل التحديات التى تواجهها، متمنيًا أن تشهد العلاقات المصرية اليابانية خطوات كبيرة الى الأمام فى كل مجالات التعاون بين الدولتين.


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