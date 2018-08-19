أسباب رفض "صلاح" الرحيل لـ"برشلونة" و"الريال"

19 أغسطس 2018 - 09:48 ص

كشف تقارير صحفية تناولتها الصحف الإنجليزية عن أسباب رفض اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي الانتقال إلي برشلونة وريال مدريد للعب في الدوري الإسباني وتفضيله البقاء مع ليفربول بول واللعب في الدوري الإنجليزي.

وقالت صحيفة ديلى إكسبريس إن ريال مدريد وبرشلونة كانا يرغبان بقوة في التعاقد مع صلاح لكنه رفض من أجل التألق مع ليفربول.

وأشارت الصحيفة إلى أن محمد صلاح حسم مستقبله بالبقاء داخل ليفربول وجدد عقده حتى عام 2023 من أجل التألق في قلعة الريدز.

وأضافت أن الفرعون المصري قتل حلم هارى كين قائد توتنهام الحصول على جائزة الحذاء الذهبي للمرة الثالثة على التوالى وتكرار إنجاز آلان شيرار.

وكشفت عن أن محمد صلاح سوف يستمر مع ليفربول لمدة ثلاثة مواسم كحد أقصى من أجل إنجاز أرقام قياسية مع الريدز وتحقيق بطولات وجوائز فردية مشيرة إلى أنه كان بإمكانه الرحيل في الميركاتو الصيفي لو أراد ذلك وبكل سهولة.