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منتدى شباب العالم يفتح باب التسجيل للمؤتمر فى نوفمبر

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منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

وكالات : حنان حمدتو

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أعلنت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم على “فيس بوك”، عن فتح باب التسجيل لحضور منتدى شباب العالم 2018.

وكتبت الصفحة: "تم فتح باب التسجيل لحضور منتدى شباب العالم 2018، أفكارك وآرائك الآن مسموعة قم بالتسجيل".

وينطلق منتدى شباب العالم خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر المقبل، ويمكن التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني (https://wyfegypt.com ).

والحضور مُتاح للشخصيات القيادية الشابة حول العالم، وكذلك النماذج الشبابية المؤثرة من مُختلَف المجالات، إضافة إلى الشخصيات العالمية البارزة والخبراء والمفكّرين.

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