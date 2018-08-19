» إذا وجدتى هذه الأشياء اعرفي أنك مصابة بسرطان الرحم

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تعد الإصابة بمرض السرطان أخطر أنواع الأمراض التي تصيب النساء خاصة سرطان عنق الرحم والتي أثبتت الدراسات  العلمية الحديثة إمكان  الوقاية منها عند الالتزام بإجراء الكشف الطبي المعروف باختبار "لطاخة عنق الرحم" والفحوصات الأخرى، بشكل منتظم.

ومع ذلك، لا يزال من المتوقع تشخيص حوالي 13 ألف حالة جديدة هذه السنة. لذلك، ينصح بزيارة الطبيب في حال لاحظت وجود أي من هذه الأعراض التي تنذر بإصابتك بسرطان عنق الرحم.

ووفقا لما ذكرته مجلة "ريدرز دايجست" الأمريكية في احد التقارير  التي تحدثت فيه عن العلامات المحتملة التي قد تدل على إصابتك بسرطان عنق الرحم، لعل أبرزها حدوث نزيف عشوائي في منتصف الشهر أو حيض غير منتظم، والإفرازات المهبلية غير الطبيعية التي تكون عادة مختلطة بقطرات من الدم.

وذكرت المجلة، أولا، أن النزيف المهبلي غير الطبيعي من بين الأعراض الدالة على الإصابة بهذا المرض. ففي حال كنت تعانين من نزيف عشوائي في منتصف الشهر أو حيض غير منتظم أو تدفق في دم الحيض أكثر من المعتاد، فقد تكون هذه علامات على إصابتك بسرطان عنق الرحم.

عدا ذلك، يمكن أن يحدث النزيف المهبلي أيضا لدى النساء بعد بلوغهن سن اليأس. ولكن ليس هذا بالأمر الطبيعي ويمكن أن يشير إلى الإصابة بسرطان عنق الرحم أو وجود مشاكل صحية أخرى. وقد أفاد الأستاذ المساعد في علاج الأورام النسائية بجامعة شيكاغو، جون موروني، بأن "النزيف غير الطبيعي يعد من أحد أكثر أعراض المرض شيوعا".

وأوردت المجلة، ثانيا، أن حدوث نزيف بعد الجماع من بين أعراض سرطان عنق الرحم. وعموما، يصيب سرطان عنق الرحم الجزء السفلي من الرحم المتصل بالمهبل. وعند الإصابة بالمرض، تبدأ الخلايا بالتكاثر والانقسام بشكل عشوائي مكونة كتلة سرطانية.

وفي الحقيقة، تتسبب هذه الكتلة في النزيف أثناء الجماع. وقد أشارت تريسي شيلر، طبيبة أمراض نسائية في مدينة إنجلوود بنيوجيرسي، إلى أن "هذه الكتلة هشة وسرعان ما تُنكأ وتنزف.

ولهذا السبب، قد يحدث لك نزيف في منتصف الشهر و بعد الجماع".

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