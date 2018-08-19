الأهلى يستأنف تدريباته لملاقاة دجلة بالدورى

19 أغسطس 2018 - 10:17 ص

يؤدى الفريق الأول بالنادى الأهلى مرانه فى الخامسة من مساء اليوم على ملعب مختار التتش، وذلك بعد الراحة التى حصل عليها الفريق من التدريبات أمس عقب الوصول من تونس.

ويدخل الأهلى معسكرًا مغلقًا غدًا استعدادًا لمباراة دجلة التى يتطلع فيها الأهلي للفوز وحصد النقاط الثلاثة لاستكمال النتائج الجيدة التى يُحققها المارد الأحمر محلياً وأفريقياً وكان أخرها الفوز على المصري بثنائية نظيفة في الدوري أو الفوز على الترجي بتونس بهدف نظيف في البطولة الأفريقية.