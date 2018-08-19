10 دورات تدريبية لتأهيل القيادات العمالية

19 أغسطس 2018 - 10:22 ص

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنمية الوعى القومى للقيادات والفئات العمالية وتنمية روح العمل والعطاء من أجل مصر، تنظم قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع الإتحاد العام لنقابات عمال مصر عشرة دورات تدريبية كمنحة من القوات المسلحة لتأهيل أكثر من 6000 فرد من القيادات العمالية من مختلف محافظات الجمهورية.

تشمل الدورات محاضرات لعدد من الخبراء الإستراتيجيين بأكاديمية ناصر العسكرية وكلية القادة والأركان وعدد من ضباط قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وإدارة الشئون المعنوية ومركز التنمية البشرية والعلوم السلوكية وعدد من أساتذة الجامعات المصرية.

وتتناول المحاضرات بعض موضوعات الأمن القومى المصرى ، وأهمية المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة المصرية ، والدور الإيجابى والفعال للعامل المصرى فى بناء الوطن ، والبطولات والتضحيات التى يقدمها أبطال القوات المسلحة والشرطة المدنية فى العملية الشاملة "سيناء 2018" للقضاء على الإرهاب بأرض سيناء الغالية ، بالإضافة إلى الدور الذى تقوم به القوات المسلحة فى خطط التنمية الشاملة للدولة.

تأتى هذه الدورات ضمن الفعاليات والأنشطة التى تقوم بها قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع جميع الفئات العمالية بهدف ترسيخ قيم ومبادئ حب الوطن باعتبار أن العمل الجاد من أهم عوامل النهوض بالأمم.