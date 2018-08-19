» أنجلينا جولى ناعية عنان: رجل دولة بارز ونزيه

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الأمم المتحدة

وفاة

أنجلينا جولي

كوفي عنان

مفوضية اللاجئين

نعت أنجلينا جولى، الفنانة الأمريكية، كوفى عنان الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة والحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2001، مشيرة إلى أنه كان رجل دولة بارز ونزيه.

وأضافت جولى خلال تصريحات لها للمفوضية العالمية للاجئين بصفتها مبعوثة خاصة بها  قائلة: "حزنت حزنًا عميقاً بعد علمي بوفاة كوفي عنان، ومثلي مثل كثيرين آخرين، سوف أذكره على لطفه وصدق مسعاه".

جدير بالذكر توفي كوفي عنان، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بالأمس عن عمر ناهز 80 عامًا، وذلك بإحدى مستشفيات سويسرا، حسبما أعلن مساعدوه.

وقالت مؤسسة عنان، في بيان رسمي، إنه رحل بسلام السبت، بعد فترة قصيرة من المرض.

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