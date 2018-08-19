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التموين تنشر قائمة السلع المتوفرة بمنافذها خلال عيد الأضحى

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وكالات : حنان حمدتو

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نشرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قائمة بالسلع المتوفرة بالجمعيات الاستهلاكية فى عيد الأضحى، مشيرة إلى أن جميع السلع واللحوم متوفرة  من خلال  هذه  المنافذ وعددها 1259 منفذًا، بالإضافة إلى فروع الجملة.

وأكدت الوزارة فى بيان لها أن البيع بفروع التجزئة سوف يستمر يوم الوقفة وأول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وأعلنت عن كميات السلع الأساسية التي من المقرر تدبيرها وطرحها بتلك المنافذ استعدادا لعيد الأضحى، وجاءت السلع المتوفرة كالتالي

طرح 5 آلاف و935 طنًا من السكر المعبأ، و18 ألف طن من الأرز المعبأ، و708 أطنان من الدقيق المعبأ، و5 آلاف و374 طنًا من الزيوت المعبأة بأنواعها 1 لتر، بالإضافة إلى طرح 78 ألفًا و200 كرتونة من المسلى الطبيعي بأنواعها، و10 آلاف و75 كرتونة من المسلى الصناعي، و2900 كرتونة من الزبده النيوزلندي، و33 ألفًا و500 كرتونة من الصلصة، و28 ألف كرتونة معلبات وعصائر، بجانب العديد من السلع الغذائية الأخرى بفروع شركات توزيع السلع.

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