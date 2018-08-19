  • الأحد 19 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر10:55 ص
بحث متقدم
شاهد.. بوادر انقلاب علي "بشار"

شاهد.. بوادر انقلاب علي "بشار"

نافعة

خلافات "الاستخبارات الإسرائيلية" وراء كشف جاسوس مصرى

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بـ"عيد الأضحى"

البنك المركزي

بالأرقام.. القطاع المصرفى يحقق ربحًا خياليًا

محمد صلاح

أسباب رفض "صلاح" الرحيل لـ"برشلونة" و"الريال"

هذا ما طلبه "عنان" من "نجيب محفوظ"

هذا ما طلبه "عنان" من "نجيب محفوظ"

لمياء فهمي

جملة قالتها متصلة أبكت إعلامية على الهواء

الانشقاقات تضرب المجلس الثوري في الخارج‎

الانشقاقات تضرب المجلس الثوري في الخارج‎

مارادونا وميسي

مارادونا: هذه شهادتى عن ميسى

الدولار يسجل 12.80 جنيه

ارتفاع أسعار الدولار في البنوك والسوق السوداء

اليوم.. محاكمة بديع والشاطر وآخرين في "أحداث الإرشاد"

قضايا وحوادث

اليوم .. محاكمة بديع والشاطر في ” أحداث مكتب الإرشاد ”
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

تأجيل محاكمة بديع والشاطر وآخرين في "أحداث الإرشاد"

#

تأجيل محاكمة بديع والشاطر وآخرين في "أحداث الإرشاد"

#

اليوم.. محاكمة بديع وآخرين في "أحداث الاستقامة"

#

اليوم.. محاكمة بديع وآخرين فى أحداث مسجد الاستقامة

مكتب الارشاد

محمد بديع

خيرت الشاطر

تنظر اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة،  إعادة محاكمة محمد بديع و12 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد".

كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تراوحت بين الإعدام شنقاً والسجن المؤبد.

وجهت النيابة لقيادات الجماعة عدة تهم منها القتل العمد والشروع فيه والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك مقابل مبالغ مالية ووعد منهم بأداء العمرة لكل منهم مقابل قتل أي من المتظاهرين أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

النخبة عندما تصبح نكبة ووبالا على وطنها

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» العثور على أقدم قطعة جبن ترجع لـ 3200 عام
» أنجلينا جولى ناعية عنان: رجل دولة بارز ونزيه
» إذا وجدتى هذه الأشياء اعرفي أنك مصابة بسرطان الرحم
» يوم التروية.. لماذا سمى بهذا الاسم؟
» تطورات هائلة في واقعة اغتصاب أطفال سوريا
» 16 ممرضة حامل في الرعاية المركزية بمستشفى أمريكية
» تعرف علي حالة الطقس
» رواية غريبة لمقرب من زعيم داعش: البغدادي بدا هزيلًا جدًا
» نجل مؤسس حزب الله: الحزب يعذب الناس بمعتقلات سرية
» اكتشاف أول دليل منطقي على وجود "كائنات فضائية"
» ريال مدريد يستغل أزمة "سان جيرمان" ويقترب من ضم "نيمار"

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»