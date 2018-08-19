  • الأحد 19 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر10:55 ص
بحث متقدم
شاهد.. بوادر انقلاب علي "بشار"

شاهد.. بوادر انقلاب علي "بشار"

نافعة

خلافات "الاستخبارات الإسرائيلية" وراء كشف جاسوس مصرى

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بـ"عيد الأضحى"

البنك المركزي

بالأرقام.. القطاع المصرفى يحقق ربحًا خياليًا

محمد صلاح

أسباب رفض "صلاح" الرحيل لـ"برشلونة" و"الريال"

هذا ما طلبه "عنان" من "نجيب محفوظ"

هذا ما طلبه "عنان" من "نجيب محفوظ"

لمياء فهمي

جملة قالتها متصلة أبكت إعلامية على الهواء

الانشقاقات تضرب المجلس الثوري في الخارج‎

الانشقاقات تضرب المجلس الثوري في الخارج‎

مارادونا وميسي

مارادونا: هذه شهادتى عن ميسى

الدولار يسجل 12.80 جنيه

ارتفاع أسعار الدولار في البنوك والسوق السوداء

شاهد.. بوادر انقلاب علي "بشار"

عرب وعالم

شاهد.. بوادر انقلاب علي "بشار"
شاهد.. بوادر انقلاب علي "بشار"

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

تغريدة تحصد 10 آلاف ريتويت..لهذا السبب

#

أديب: كلام "آل الشيخ" عن الأهلي صحيح

#

إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالصحراوي

#

بالفيديو.. رد فعل «جنينة» على دفاع فريد الديب عنه

بشار

سهيل الحسن

الحرس الجمهوري

بوادر انقلاب

مكالمة صوتية

قامت صفحة "الحرس الجمهوري – سوريا " بنشر مقطع فيديو  يحتوي علي  تسجيلات لمكالمات صوتية بين  العميد "سهيل الحسن"  وضباط النظام ، يأمرهم بعدم إيقاف أحد من عناصره ومن يخالف ذلك فسوف يتم إعدامه علي الفور.

كان المحلل الإستراتيجي العميد ركن أحمد رحال، قد أكد أن هناك معلومات مهمة تتواتر عن ترتيبات روسية خطيرة داخل جيش "نظام الأسد"، للتخلي عنه، عندما تقرر روسيا الإطاحة به.

وأضاف "رحال" في تدوينة له عبر حسابه على "تويتر": "أن 70 ضابطًا غادروا مطار حميميم اللاذقية متجهين إلى روسيا، لاتباع دورة تأهيل قيادة مجموعات قتالية".

وأوضح أن الضباط من مختلف الرتب وقد اختارهم العميد سهيل حسن، (ولاؤهم له) ولا علاقة لوزارة دفاع الأسد ولا لأركان جيش النظام أو هيئة التدريب وهيئة العمليات بعملية الاختيار.

كما كشفت تقارير متواترة في العاصمة الأمريكية، عن أن "الحسن" يتنقل في سوريا بمرافقة قوات أمن روسية، وأنه أثناء زيارة "بوتين" قاعدة حميميم الروسية، في اللاذقية غرب سوريا، في ديسمبر الماضي، تعامل مع "الأسد" ببرود، فيما أولى الرئيس الروسي اهتمامًا كبيرًا لمحادثاته مع "النمر".

وينحدر سهيل الحسن من مدينة "جبلة" بريف اللاذقية، وهو ضابط في المخابرات الجوية ويقود مجموعات عسكرية مدعومة من روسيا، وخاض العديد من المعارك في حلب ودير الزور والرقة والغوطة الشرقية وتم تكريمه في قاعدة "حميميم"بثاني أهم وسام في روسيا بحضور كبار الضباط الروس.

يذكر  أنه في وقت سابق توقعت مجلة "ديرشبيغل" الألمانية  أن الدوافع الروسية لتكريم الحسن والاهتمام به تكمن في رغبة بوتين أن يجعله خليفة لبشار إذا اضطر إلي ذلك.
الفيديو:

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

النخبة عندما تصبح نكبة ووبالا على وطنها

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» العثور على أقدم قطعة جبن ترجع لـ 3200 عام
» أنجلينا جولى ناعية عنان: رجل دولة بارز ونزيه
» إذا وجدتى هذه الأشياء اعرفي أنك مصابة بسرطان الرحم
» يوم التروية.. لماذا سمى بهذا الاسم؟
» تطورات هائلة في واقعة اغتصاب أطفال سوريا
» 16 ممرضة حامل في الرعاية المركزية بمستشفى أمريكية
» تعرف علي حالة الطقس
» رواية غريبة لمقرب من زعيم داعش: البغدادي بدا هزيلًا جدًا
» نجل مؤسس حزب الله: الحزب يعذب الناس بمعتقلات سرية
» اكتشاف أول دليل منطقي على وجود "كائنات فضائية"
» ريال مدريد يستغل أزمة "سان جيرمان" ويقترب من ضم "نيمار"

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

نعم - 30 %
لا - 54 %
لا أهتم - 16 %
اجمالى المصوتين:798

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»