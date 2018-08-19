بالصور.. لعنة "بنجامين بوتون" تصيب طفلاً

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أصيب  الطفل "يرنار اليبكوف" البالغ من العمر 6 أعوام بمرض وراثي نادر، جعله يظهر بوجه مجعد، وكأنه رجل عجوز يبلغ  من العمر 100عام  وتم تشخيص حالة الطفل، الذى يعيش في كازاخستان، باضطراب يعرف باسم متلازمة "إهلوز-دانلوس" بعد شهر من ولادته، وبدأت جفونه تترهل، لكن حالته ازدادت سوءًا وبدأت التجاعيد تظهر على وجهه وبشرته، مثلما حدث في فيلم "Curious Case ofBenjamin Button ".

وكشف موقع "ميرور" عن أن مستشفى محليًا خالف القوانين ووافق على إجراء عملية جراحية زراعة للجلد بالرغم من أنه كان دون سن 18 عامًا.

وأضاف أنه كان بإمكان العائلة الانتظار للحصول على جراحة مجانية، لكنهم قرروا إنفاق 245 جنيهًا إسترلينيًا لتتحسن حياة ابنهم.

لكن الخبراء يشككون في أن الجراحة ستساعد في تخفيف حالة الطفل، وقالت الطبيبة "أولجا لوسيفا" إن هذا المرض نادر ويصيب شخصًا واحدًا من بين 50 ألف شخص.

ويمكن أن تؤدي هذه المتلازمة إلى مضاعفات مثل هشاشة العظام والألم المزمن، وانحراف العمود الفقري.







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