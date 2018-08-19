6 أندية رياضية تحتل اقتصاد دول عالمية

19 أغسطس 2018 - 11:17 ص

تصدر مانشستر يونايتد الانجليزي أندية العالم في الإيرادات التي حصدتها الأندية حيث حقق مبلغ بـ676.3 مليون يورو، 81% من عائدات النادي تأتي من حقوق البث وتذاكر المباريات.

وجاء في المركز الثاني ريال مديدر الإسباني والذي تصدر أغنى الأندية في العالم لمدة 11 عامًا 2003- 2004 وحتى 2015- 2016، جاء في المرتبة الثانية بأرباح بلغت 674.6 مليون يورو.

وحصد برشلونة الإسباني المركز الثالث بإيرادات بلغت 648.3 مليون يورو.

بينما جاء "البافار" بايرن ميونخ الألماني حقق 587.8 مليون .

وجاء مانشستر سيتي الإنجليزي والذي بلغت أرباحه 527.7 مليون يورو.

فيما لحق بالمركز الأخير بالقائمة المدفعجية نادي أرسنال الإنجليزي بلغت إيراداته 478.6 مليون يورو.

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