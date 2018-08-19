بيطرية تحذر: تجنبوا الذبح في الشوارع

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طالبت الدكتورة شيرين زكى، رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة الأطباء البيطريين، المسلمين بذبح أضاحي العيد في المجازر الحكومية وتجنب الذبح في الشوارع.

وأضافت "زكي" خلال لقائها الإعلامي محمد الغيطى في برنامجه "صح النوم" المذاع على فضائية "إل تي سي": "بعض حراس العقارات يستغلون حاجة المواطنين في ذبح الأضاحى ليتولوا ذبحها مقابل تحقيق أرباح مالية، وتعذيب الأضحية يؤثر في جودة لحومها".

وكشفت عن قيام بعض الجزارين بتزوير أختام المجازر باستخدام أختام غير معتمدة ما يترتب عليه وجود مادة سامة في اللحوم المختومة بتلك الطريقة.

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