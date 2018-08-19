موعد والقنوات الناقلة للقاءات "البريميرليج"

محمد الخرو
يلتقي فى تمام الساعة الثانية والنصف عصر اليوم على ملعب الاتحاد بطل البريميرليج مانشستر سيتى، فريق هاديرسفيلد تاون المحترف بين صفوفه اللاعب المصري رمضان صبحي، على قناة beIN SPORTS HD 2 .
وعلى ملعب تيرف مور، يلتقى بيرنلى بفريق واتفورد، فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، على قناة beIN SPORTS HD 9 .
وفى ختام لقاءات اليوم، يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على برايتون، على ملعب ويزدين، فى تمام الساعة الخامسة مساء، على قناة beIN SPORTS HD 2 .
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