موعد والقنوات الناقلة للقاءات "البريميرليج"

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يلتقي فى تمام الساعة الثانية والنصف عصر اليوم على ملعب الاتحاد بطل البريميرليج مانشستر سيتى، فريق هاديرسفيلد تاون المحترف بين صفوفه اللاعب المصري رمضان صبحي، على قناة beIN SPORTS HD 2 .

وعلى ملعب تيرف مور، يلتقى بيرنلى بفريق واتفورد، فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، على قناة beIN SPORTS HD 9 .

وفى ختام لقاءات اليوم، يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على برايتون، على ملعب ويزدين، فى تمام الساعة الخامسة مساء، على قناة beIN SPORTS HD 2 .

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