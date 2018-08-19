البعثة الطبية المصرية بمكة تلتقى بصحة السعودية استعدادًا لوقفة عرفات

19 أغسطس 2018 - 11:40 ص

بحث الدكتور عمرو قنديل المستشار الطبي لمصر بالسعودية والمشرف العام على البعثة الطبية للحج، والدكتور محمد شوقي رئيس البعثة، مع الدكتور وائل مطير مدير عام الشئون الصحية بمديرية الشئون الصحية بمكة المكرمة، تعزيز التعاون بين الجانبين فيما يخص متابعة الحجاج المصريين بمستشفيات المشاعر المقدسة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في بيان له، أن اللقاء شمل التنسيق مع الجانب السعودي على كيفية استقبال وعلاج المرضى بالمستشفيات سواء من المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة كأمراض الكلى والأورام والذين يحتاجون إلى غسيل كلوي وعلاج كيماوي، بالإضافة إلى التنسيق على تواجد فرق طبية من البعثة الطبية المصرية داخل مستشفيات المشاعر.

ومن جانبه قال الدكتور وائل مطير مدير عام الشئون الصحية بمديرية الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة أن الحكومة جميعها وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود، تضع خدمة الحجيج أمام أعينها لافتاً الى أن المملكة توفر كل إمكاناتها المادية والمعنوية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، مضيفاً أننا جميعاً شركاء.

وأضاف مطير أثناء تفقده غرفة العمليات المركزية للحج بمرافقة بعثة الحج الطبية، والموجودة بمستشفى منى الطوارئ، إلى مشاركة 6 مراكز رعاية صحية أولية، و31 ألف ممارس صحي، و 111 سيارة إسعاف ميداني في عملية خدمة الحجاج في المشاعر، مشيراً إلى أن عدد الأسرة تصل إلى 3500 سرير، و570 سرير رعاية مركزة، كما أن الإسعاف الطائر يعمل بكامل طاقته للحفاظ على سلامة الحجاج ونقلهم.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان الى تأكيد وزارة الصحة السعودية على تفويج الحجاج المرضى المحجوزين بالمستشفيات إلى المشاعر من خلال قافلة مكونة من أتوبيسات علاوة إلى سيارات إسعاف لضمان ذهابهم وعودتهم بسلام.