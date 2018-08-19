البرادعي: هذا الشىء جريمة متكاملة الأركان

متابعات- الدويني فولي
انتقد الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، غياب التعليم المتميز، واعتبره جريمة متكاملة الأركان.
وكتب البرادعي علىي "تويتر": "ما نراه على مواقع التواصل وفى الإعلام يثير الفزع بالنسبة لحاضر ومستقبل الوطن العربى. كم هائل من الغيبوبة العقلية والانحطاط الخلقى والتصحر القيمى. الفرق بين الإنسان والدواب هو العقل والعقل ركيزته العلم بمعنى المعرفة والقيم. غياب التعليم المتميز جريمة متكاملة الأركان"
عصر03:41 م
فجر
03:59
شروق
05:28
ظهر
12:03
عصر
15:41
مغرب
18:39
عشاء
20:09