  • الأحد 19 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:28 م
بحث متقدم
البرادعي

البرادعي: هذا الشىء جريمة متكاملة الأركان

شاهد.. تفاصيل مرعبة عن أول رحلة لنقل العبيد

شاهد.. تفاصيل مرعبة عن أول رحلة لنقل العبيد

الدوري الانجليزي

موعد والقنوات الناقلة للقاءات "البريميرليج"

صورة الخبر

هذا ما قاله موقع مثلى عن "خالد أبو النجا "

مانشستر يونايتد

6 أندية رياضية تحتل اقتصاد دول عالمية

المتهم سيف الدين

القصة الكاملة لمختطف الطائرة المصرية بقبرص

شاهد.. بوادر انقلاب علي "بشار"

شاهد.. بوادر انقلاب على "بشار"

نافعة

خلافات "الاستخبارات الإسرائيلية" وراء كشف جاسوس مصرى

محمد صلاح

أسباب رفض "صلاح" الرحيل لـ"برشلونة" و"الريال"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بـ"عيد الأضحى"

إلي الأمريكتين..

شاهد.. تفاصيل مرعبة عن أول رحلة لنقل العبيد

الصفحة الأخيرة

شاهد.. تفاصيل مرعبة عن أول رحلة لنقل العبيد
شاهد.. تفاصيل مرعبة عن أول رحلة لنقل العبيد

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

تفاصيل الوساطة المصرية بين «حماس» وإسرائيل

#

"عبد العظيم حماد" يكشف كواليس عن ثورة 30 يونيو

#

تفاصيل جديدة بواقعة الفتاة المنتحرة بالمترو

#

"كمارا" أول الراحلين عن صفوف الدراويش

اول رحلة.

نقل العبيد

ذكري 500 عام

الأمريكتين

تحل في شهر أغسطس ذكرى مرور 500 عام على بدء تجارة الرقيق المرعبة  ، حيث  تم نقل الملايين من القارة السوداء إلي  الأميريكيتين.

كان تشارلز الأول ملك إسبانيا قد أصدر مرسوما عام 1518 م ، بنقل الأفارقة المختطفين من إفريقيا إلي الأمريكتين ، حيث كان النقل قبل هذه الفترة يتم إلي أسبانيا والبرتغال .

ومع اكتشاف الرحالة " كريستوف كولومبوس" للبحر الكاريبي 1492 م، قرر تشارلز الأول فتح بابا جديدا لهذه التجارة الغير آدمية في هذه المنطقة.

وقد تم نقل 10 ملايين أفريقي خلال 350 عاما بين القارتين علي رحلات متفرقة ، حيث لقي 1.8 مليون أفريقي مصرعه خلال هذه الرحلات بسبب التكدس داخل السفن ، وسوء التغذية.

وكانت معظم رحلات الرعب تخري من السنغال وسيراليون وغينيا ، وما زالت آثار هذه الرحلات ومعاناتها باقية إلي الآن في الفقر والعنصرية واللامساوة.
الفيديو:

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

النخبة عندما تصبح نكبة ووبالا على وطنها

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» طالب يعتدى جنسيًا على طفل داخل مسجد
» الموعد والقنوات الناقلة لمباراة المصري وبطل موزمبيق
» شاهد.. مطعم يقدم عناكب محظور صيدها لزبائنه
» واقعة مثيرة في موسم الحج ..تعرف عليها؟
» العثور على أقدم قطعة جبن ترجع لـ 3200 عام
» أنجلينا جولى ناعية عنان: رجل دولة بارز ونزيه
» إذا وجدتى هذه الأشياء اعرفي أنك مصابة بسرطان الرحم
» يوم التروية.. لماذا سمى بهذا الاسم؟
» تطورات هائلة في واقعة اغتصاب أطفال سوريا
» 16 ممرضة حامل في الرعاية المركزية بمستشفى أمريكية
» تعرف علي حالة الطقس

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:41 م

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»