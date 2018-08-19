شاهد.. تفاصيل مرعبة عن أول رحلة لنقل العبيد

19 أغسطس 2018 - 12:22 م

تحل في شهر أغسطس ذكرى مرور 500 عام على بدء تجارة الرقيق المرعبة ، حيث تم نقل الملايين من القارة السوداء إلي الأميريكيتين.

كان تشارلز الأول ملك إسبانيا قد أصدر مرسوما عام 1518 م ، بنقل الأفارقة المختطفين من إفريقيا إلي الأمريكتين ، حيث كان النقل قبل هذه الفترة يتم إلي أسبانيا والبرتغال .

ومع اكتشاف الرحالة " كريستوف كولومبوس" للبحر الكاريبي 1492 م، قرر تشارلز الأول فتح بابا جديدا لهذه التجارة الغير آدمية في هذه المنطقة.

وقد تم نقل 10 ملايين أفريقي خلال 350 عاما بين القارتين علي رحلات متفرقة ، حيث لقي 1.8 مليون أفريقي مصرعه خلال هذه الرحلات بسبب التكدس داخل السفن ، وسوء التغذية.

وكانت معظم رحلات الرعب تخري من السنغال وسيراليون وغينيا ، وما زالت آثار هذه الرحلات ومعاناتها باقية إلي الآن في الفقر والعنصرية واللامساوة.

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