الكونجرس يطالب بهذا الشىء عن الإخوان

19 أغسطس 2018 - 01:13 م

ذكر موقع "سكاي نيوز" البريطاني، أن الكونجرس الأمريكي طالب وزيري الدفاع والخارجية بإعداد تقرير يتضمن طبيعة نشاط جماعة الإخوان المسلمين، لافتة إلى أن مجلس الشيوخ طالب بذلك بعد شعوره بأن جماعة الإخوان تشكل تهديدًا على الولايات المتحدة، على حد زعمه.

وطالبت لجان العلاقات الخارجية والموازنة والاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ، وزيري الدفاع والخارجية بإعداد تقرير، يتضمن طبيعة نشاط جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك بعد مناقشات داخل مجلس النواب حول تهديد الجماعة للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا على مسئولية الموقع.

وأوضح الموقع، في تقريره، أن وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين سيتعاونان مع مدير الاستخبارات الوطنية في إعداد التقرير حول طبيعة نشاط الجماعة الإرهابية.

ومنح الكونجرس الوزيرين المعنيين مهلة عاما لإتمام التقرير، وهذا عقب تصويت مجلس النواب على بند من ضمن قانون تمويل وزارة الدفاع، يعبر عن شعور بأن جماعة الإخوان تشكل تهديدًا للولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يرسل التقرير في خلال عام، كأقصى تقدير، للجان الخارجية والموازنة والاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ، بحسب قول الموقع.

ووفقًا لطلب الكونجرس، فإن التقرير سيشمل أصول تنظيم الإخوان، ولائحة بأتباعه في كل بلدان الشرق الأوسط، فضلاً عن مصادر التمويل لكل فرع من فروع التنظيم، بجانب تفصيل لهيكلية الجماعة وقياداتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي يوليو الماضي، شهد الكونجرس مناقشات حول تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية. ووفقاً للسيناتور الجمهوري رورن دي سانتيس، فإن وضع الإخوان على قائمة الإرهاب الأميركية طالما كان موضع نقاش في السنوات الأخيرة.

وسبق للولايات المتحدة أن صنفت عددًا من فروع الإخوان كتنظيمات إرهابية، منها حركة حماس وحركة حسم المرتبطة تنظيمياً بالإخوان الإرهابية في مصر، لكنها لم تصنف جماعة الإخوان بصورة شاملة.